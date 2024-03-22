لمجابهة التحديات المستقبلية.. "تحلية المياه" تحتفل باليوم العالمي للمياه بعنوان "الماء من أجل السلام"

جدير بالذكر أن المؤسسة تنتج أكثر من "11.5" مليون متر مكعب من المياه يوميًّا، كأكبر مصدر للمياه المحلّاة في العالم عبر شبكة مكونة من 33 منظومة إنتاج، و"139" محطة تنقية، مدعومة بقوى عاملة سعودية تزيد على "9100" موظف، وتملك التحلية رقمًا قياسيًّا عالميًّا كأقلّ منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع "2.27" كيلو واط/ ساعة، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض "20" مليون طنّ متري من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2023، وتستهدف الوصول إلى خفض "37" مليون طنّ متري عام 2025، مستندة في ذلك على تسخيرها للتقنيات ودعمها للابتكار وحصولها على "33" براءة اختراع خلال الـ"24" شهرًا الماضية، إحداها تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة؛ ما يعزّز استثمار المزيد من الفرص الممكنة، ويدعم الابتكار المُسمّى بـ"نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي"، مفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.