حصيلة 6 أشهر.. موسم الروبيان 2023 ينتهي بصيد 15 ألف طن في الشرقية

وأضاف: كمية المصيد من الروبيان أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للصيادين والمجتمع الساحلي بالمنطقة الشرقية، مضيفًا أن كمية المصيد هذا العام أعلى بنسبة (50%) عن موسم العام الماضي 2022، والتي بلغت كمية المصيد فيه نحو (10000) طن، مشيراً إلى أن جميع قوارب الصيد بجميع فئاتها مسموح لها بتحويل رخص الصيد من صيد الأسماك إلى صيد الروبيان.