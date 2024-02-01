حصيلة 6 أشهر.. موسم الروبيان 2023 ينتهي بصيد 15 ألف طن في الشرقية

اختتم موسم صيد الروبيان 2023، فعالياته أمس، بعد أن استمرّ لمدة 6 أشهر من الصيد في مختلف مناطق الصيد الممتدة من ساحل محافظة الخفجي شمالًا، وحتى القطيف ودارين وسيهات والدمام والخبر جنوبًا، حيث بلغت كمية الصيد أكثر من 15 ألف طن من الروبيان.
وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي: شهد هذا الموسم الترخيص لصيد الروبيان لـ (600) رخصة صيد للقوارب الكبيرة و(300) رخصة للقوارب الصغيرة، مبينًا أن كمية المصيد من الروبيان لمراكب الصيد والقوارب الكبيرة بلغت (13500) طن، فيما بلغت كمية صيد المراكب الصغيرة (1500) طن.
وأضاف: كمية المصيد من الروبيان أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للصيادين والمجتمع الساحلي بالمنطقة الشرقية، مضيفًا أن كمية المصيد هذا العام أعلى بنسبة (50%) عن موسم العام الماضي 2022، والتي بلغت كمية المصيد فيه نحو (10000) طن، مشيراً إلى أن جميع قوارب الصيد بجميع فئاتها مسموح لها بتحويل رخص الصيد من صيد الأسماك إلى صيد الروبيان.
من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، أهمية التزام الصيادين بالتاريخ المحدد لحظر صيد الروبيان، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مشددًا على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.
وذكر أن أنواع الروبيان الشائعة في مياه المملكة من الخليج العربي هي (الأبيض والأحمر والأسود والنمر)، مشيرا أن الروبيان الأبيض والأحمر يعدّ إنتاجا جديدا ويتواجد في مباحر السفانية ومنيفة وميناء الدمام ويتوفر بكميات كبيرة، في حين أن الروبيان الأسود يتواجد في مناطق الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ويتواجد في الخبر وسيهات ويتوفر طول الموسم بكميات كبيرة ويليه الأبيض ثم الأحمر، فيما أن الروبيان النمر يعيش بين الصخور ويصعب صيده بسبب وعورة مكان تكاثره وبذلك يقل صيده، ولكنه يتوفر خلال كامل الموسم.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة شددت على ضرورة امتثال الصيادين لقرار حظر صيد الروبيان، الذي يمتد لمدة ستة أشهر من كل عام، وذلك لإعطائه فرصة للتكاثر والاستدامة والمحافظة عليه للأجيال القادمة، منوهة بتطبيق القرارات النظامية بحق المخالفين.