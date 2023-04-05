سعودي وإيراني ومغربيان يتنافسون على الجائزة الكبرى في "عطر الكلام"

وتُعدّ حلقة غد الخميس التي تجمع المؤذنين الأربعة الأوائل، آخر مواعيد التنافس في البرنامج، قبل إعلان النتائج في الحلقة السادسة عشرة للمسابقة التي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى العالم، من حيث المشاركين الذين يزيدون على 50 ألف متسابق، والجوائز التي يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.