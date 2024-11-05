محليات

بمساحة 217 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية

بعدما تورّط رجال أعمال وشخصيات اعتبارية في التعدي والاستيلاء عليها
بمساحة 217 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادتها 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، خلال الأسبوع الجاري بمساحة تجاوزت الـ 217 ألف متر مربع.

جاء ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة بمشاركة الجهات المعنية، وذلك بعد تورط رجال أعمال وشخصيات اعتبارية في الاستيلاء عليها.

وبلغ مجموع الأراضي المستعادة منذ بدء الحملة الميدانية لإزالة التعديات 52 موقعًا، بإجمالي مساحة نحو 3 ملايين و254 ألف متر مربع، إذ تسعى الأمانة إلى إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة؛ لتعزيز الاستفادة من تلك الواجهات كوجهة سياحية واستثمارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

أمانة جدة
الواجهة البحرية

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