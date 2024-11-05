بمساحة 217 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية

وبلغ مجموع الأراضي المستعادة منذ بدء الحملة الميدانية لإزالة التعديات 52 موقعًا، بإجمالي مساحة نحو 3 ملايين و254 ألف متر مربع، إذ تسعى الأمانة إلى إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة.