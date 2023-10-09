المؤتمر الدولي للصقور يستهل أولى جلساته بـ "استدامة هواية الصقارة"

واستعرض الدكتور محمد صبري، مجموعة من الأعراض التي تكشف عن حالة الصقر، تتمثل في نشاطه وحيويته، ورفضه الأكل أو لفظه وتقطيعه وترجيعه مرة أخرى، وعدم انتظام تنفسه قبل الطيران وبعده، وحالة العينين والمنسم والجلد وخلوها من أي سوائل أو إفرازات أو أورام، ولمعان الريش وخلوه من الحشرات أو الكسور، إضافة إلى طريقة مشي الطير وخلوه من أي عرج أو مشي غير طبيعي، وسرعة استجابة الطائر لصاحبه أثناء الملواح أو عند النداء، والمرش يظهر بشكل طبيعي خالٍ من أي مخاط أو إفرازات أو دم.