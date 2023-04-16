المملكة تستعد لتجربة حزمة منتجات بنكية تساعد على فهم تأثير الإنفاق على البيئة

من جانبه، قال المؤسس الشريك والعضو المنتدب في "إيكوليتيك" أولريش بيتش: "تعد الاستدامة التحدي الرئيسي في عصرنا، ولكنها أيضاً واحدة من أعظم الفرص لقطاع التمويل. يمكن لقطاع التمويل عند تجهيزه بالأدوات المناسبة، مثل الحلول الجديدة ليصبح القوة الدافعة للتغيير من خلال توعية وتثقيف ملايين المستهلكين بتأثير إنفاقهم على البيئة وتمكينهم من اتخاذ إجراءات فعالة تجاه العمل المناخي لبناء مستقبل مستدام نستحقه جميعاً".