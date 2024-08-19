مستشار تعليمي لـ"سبق": النظام في السعودية كفل التعليم للأطفال.. ومنعهم من إيذاء وإهمال

وأشار إلى أن البند الرابع من المادة الثالثة من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436هـ نص بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لما يتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويقصد بالطفل هنا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام بأنه يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.