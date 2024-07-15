تشوه وتصحر وحُفَر تتربص بالمرتادين.. شاهد ما آلت إليه حديقة مستشفى القرى!

تساءل عدد من زوار ومراجعي مستشفى القرى بمنطقة الباحة، عن أسباب تصحر نسبة كبيرة من حديقة مستشفى القرى العام وانتشار المخلفات وبقايا أعمال الصيانة في مداخل دورات المياه؛ إذ تُعَد الحديقة متنفسًا لمرتادي المستشفى عند مراجعتهم في حال طالت فترات الانتظار؛ لا سيما مع وجود مساحات شاسعة وألعاب أطفال مجهزة.
قامت "سبق" بجولة صباح اليوم على الحديقة التي يلف أغلب مسطحاتها الجفاف، وقد ذبلت أرضياتها وماتت بعض الأشجار فيها بسبب نقص المياه أو نوعية المياه المستخدمة لريها، كما نمت أشجار أخرى غير مستفاد منها في الحديقة ولا تضفي أي جمال.
لم يخلُ الموقع من التشوه البصري في جنباته بسبب بروز ليات الرش ومخلفات أعمال الصيانة الملقاة أمام بوابات دورات المياه دون أن يتم إزالتها من أمامه، كما أن الحديقة تمثل خطرًا يتربص بمرتاديها من حيث كثرة الهبوط الأرضي والذي قد يتسبب في إصابات بليغة في كاحل القدم لكبار السن أو الأطفال.
يُذكر أن "سبق" تناولت تقريرًا سابقًا عن الحديقة ذاتها قبل أكثر من سنة بعنوان "شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها".