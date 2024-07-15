تشوه وتصحر وحُفَر تتربص بالمرتادين.. شاهد ما آلت إليه حديقة مستشفى القرى!

لم يخلُ الموقع من التشوه البصري في جنباته بسبب بروز ليات الرش ومخلفات أعمال الصيانة الملقاة أمام بوابات دورات المياه دون أن يتم إزالتها من أمامه، كما أن الحديقة تمثل خطرًا يتربص بمرتاديها من حيث كثرة الهبوط الأرضي والذي قد يتسبب في إصابات بليغة في كاحل القدم لكبار السن أو الأطفال.