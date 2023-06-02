جمرك جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع الحجاج العراقيين

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج وعبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية إلى تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كل الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، والتي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.