إنجاز 35% من ثاني مراحل تطوير مركز القبلتين الحضاري في المدينة المنورة

وكانت هيئة تطوير المنطقة قد أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 12.2 ألف متر مربع لتشمل ساحات المسجد وساحة الأنشطة وخدمات المصاعد والسلالم الكهربائية ومجمعات الوضوء ومباني الخدمات العامة ومواقف السيارات في نطاق المسجد والمواقع المخصصة للانتظار والاستراحة للمصلين والزوار، فيما يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل تأهيل وتطوير الأحياء السكنية المحيطة بالمسجد ضمن برنامج "أنسنة المدينة" وتأتي في إطار إعادة تأهيل المناطق غير المنظمة وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.