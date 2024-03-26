439 مسجداً ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" بالمنطقة الشرقية

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية، إحصائية "مساجدنا خضراء"، تزامناً مع اليوم السابع والعشرين من شهر مارس، الذي أصبح يوماً رسمياً لمبادرة "السعودية الخضراء"، وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في مارس من العام الحالي 2024م.