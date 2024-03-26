439 مسجداً ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" بالمنطقة الشرقية

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية، إحصائية "مساجدنا خضراء"، تزامناً مع اليوم السابع والعشرين من شهر مارس، الذي أصبح يوماً رسمياً لمبادرة "السعودية الخضراء"، وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في مارس من العام الحالي 2024م.
وتعمل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اليوم نفسه من عام 2021م، على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب الإحصائية، شملت جهود التشجير ما مجموعه 389 مسجداً وجامعاً في منطقة الشرقية، حيث شهدت محافظة الأحساء أعلى نسبة مشاركة بواقع 219 مسجداً وجامعاً، تلتها محافظة حفر الباطن بـ97 مسجداً، ومحافظة الجبيل بـ34 مسجداً، وبقية المحافظات شاركت بعدد متفاوت يتراوح بين 3 و13 مسجداً.
أما فيما يتعلق بمشروع الاستفادة من المياه الرمادية، فشمل إجمالي 50 مسجداً وجامعاً، حيث شهدت محافظة الجبيل أعلى نسبة مشاركة بـ37 مسجداً وجامعاً، تلتها محافظة الخُبر بـ10 مساجد، ومدينة الدمام بمسجد واحد، ومحافظة حفر الباطن بمسجد واحد أيضاً، ويصبح بذلك إجمالي 439 مسجداً مشاركاً في مبادرة "السعودية الخضراء" بالمنطقة الشرقية.
وأكد فرع الشرقية أن تعزيز الوعي البيئي في المساجد ضمن الجهود الحثيثة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، من خلال استخدام المياه الرمادية لري النباتات وتشجير المناطق المحيطة بالمساجد.
تأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة الفعّالة في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة والمساهمة في التنمية.