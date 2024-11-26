سفراء ودبلوماسيون ينوهون بدور المملكة في الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمستقبل رقمي آمن

أكد عدد من السفراء والدبلوماسيين بمناسبة انطلاق مؤتمر ومعرض "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة المخاطر المشتركة، مشيدين بدور المملكة الرائد في هذا المجال، وذلك في وقت باتت التهديدات السيبرانية واحدة من أبرز القضايا العالمية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في جميع مناحي الحياة.