سفراء ودبلوماسيون ينوهون بدور المملكة في الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمستقبل رقمي آمن

أكد عدد من السفراء والدبلوماسيين بمناسبة انطلاق مؤتمر ومعرض "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة المخاطر المشتركة، مشيدين بدور المملكة الرائد في هذا المجال، وذلك في وقت باتت التهديدات السيبرانية واحدة من أبرز القضايا العالمية، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في جميع مناحي الحياة.
فمن جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة أن التطورات التكنولوجية جعلت الأنظمة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام تهديدات سيبرانية متزايدة تستهدف البنية التحتية الحيوية؛ مثل: الطيران، المصارف، الأنظمة الطبية، والتعليم.
وأوضح "بامخرمة" أن جيبوتي تولي أهمية كبيرة للأمن السيبراني من خلال إنشاء وكالات متخصصة وتعزيز التعاون مع المملكة، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقّعة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، ودخول جيبوتي في منظمة التعاون الرقمي، التي تعد المملكة مقرها الرئيسي.
من جهته، أشار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، إلى أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
وأوضح أن استراتيجية الأمن السيبراني الألمانية (2021-2026) تعتمد على تعزيز البنية التحتية، التعاون الدولي، وزيادة الوعي المجتمعي، كما أكد أن التعاون مع المملكة يسهم في تحقيق بيئة رقمية آمنة ومستقرة، مشيدًا بجهود المملكة في تطوير هذا المجال.
بدورها، أكدت سفيرة مملكة الدنمارك ليزالوتيه بليزنر أن بلادها تعمل على تعزيز الثقافة الرقمية وزيادة وعي المواطنين بالأمن السيبراني.
وأشادت بالمبادرات الدولية التي تجمع الدول مثل السعودية والدنمارك، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2024، التي تركز على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إلى هذا، أشاد داتوك وان زايدي سفير ماليزيا بمعرض "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا"، الذي جذب أكثر من 40 ألف مشارك و450 عارضًا، معتبرًا الحدث فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على مكانة المملكة كمنصة عالمية للابتكار في حماية البنية التحتية الرقمية، داعيًا لتعزيز الشراكات بين ماليزيا والمملكة.
ويجسد مؤتمر ومعرض "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في الرياض التزام المملكة بتطوير مجال الأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.
وتؤكد المملكة من خلال رؤيتها 2030 على الاستثمار في التكنولوجيا وحماية البنية التحتية الرقمية، لتكون رائدة عالمية في مواجهة التهديدات السيبرانية وضمان مستقبل رقمي آمن ومستدام.