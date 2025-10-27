"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل ودعم قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية

وأوضحت الوزارة أن الفرصة تتضمن مشروعًا لتربية وإنتاج الخيل في قطعة رقم (1+2) بمدينة الدمام، على مساحة إجمالية تبلغ 128,000 متر مربع، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة 4 يناير 2026م.