"الاتحاد الرياضي لقوى الأمن" يكرم "إجادة" لدعمها مبادرة أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب 2025

كرّم رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العميد ركن د. مبارك بن سعد البزيع، “إجادة للنظم” تقديراً لمساهمتها في دعم مبادرة أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب للقطاعات الأمنية لعام 2025، التي نُظّمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – وزير الداخلية.
ويأتي هذا التكريم امتداداً لالتزامها بدعم المبادرات الوطنية والإنسانية التي تعزّز قيم العطاء والانتماء، وتثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات الأمنية في خدمة الوطن. كما يعكس الحضور الفاعل ودورها في المساهمة بالبرامج المجتمعية وترسيخ مبادئ المسؤولية الوطنية.
وفي هذه المناسبة، قال محمد حسوبه، الرئيس التنفيذي لإجادة للنظم،:“يمثّل هذا التكريم تقديراً نثمّنه عالياً، ويجسّد التزام إجادة للنظم بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز مسؤوليتنا تجاه المجتمع والوطن. وتأتي مشاركتنا في أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب تأكيداً لاعتزازنا بتضحيات أبطال الوطن، وامتداداً لالتزامنا بالمساهمة في البرامج التي تُعزّز قيم الانتماء والوفاء وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.”
وتُعد مبادرة أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تُسهم في دعم أسر الشهداء ومنسوبي القطاعات الأمنية، وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء، إضافةً إلى تشجيع الكوادر الأمنية على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وصحتهم العامة.