"الاتحاد الرياضي لقوى الأمن" يكرم "إجادة" لدعمها مبادرة أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب 2025

كرّم رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العميد ركن د. مبارك بن سعد البزيع، “إجادة للنظم” تقديراً لمساهمتها في دعم مبادرة أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب للقطاعات الأمنية لعام 2025، التي نُظّمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – وزير الداخلية.