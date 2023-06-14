النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحُدّ من حالات التنازع بين الأفراد

أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملًا ومنظمًا لجميع الأمور الحياتية المدنية، وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندًا بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبًا للتطورات الحديثة المعاصرة؛ بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.