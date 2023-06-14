النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحُدّ من حالات التنازع بين الأفراد

أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملًا ومنظمًا لجميع الأمور الحياتية المدنية، وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندًا بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبًا للتطورات الحديثة المعاصرة؛ بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.
ورفع "المعجب" بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ مشيرًا إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحُد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.
وأوضح أن النظام يُعد انعكاسًا للجهود التي يقودها سمو ولي العهد وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة، كما تظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم.