ارتفاع صافي الدخل المعدل لشركة سيسكو للربع الرابع بنسبة 262٪ على أساس سنوي بفضل قوة الإيرادات وتحسن هوامش الربح

وفيما يتعلق بالربع الرابع وعلى أساس سنوي، كان قطاع الموانئ في الشركة هو الأكثر إسهامًا في النمو، حيث تحسن حجم العمل خلال الربع الرابع مقارنة بحجم العمل في نفس الربع من العام الماضي، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى النمو في حجم العمل في قطاع الموانئ. ونتيجة لتحسن الأسعار، حققنا نموًّا ملموسًا في الإيرادات في هذا القطاع، وانعكس ذلك على تحقيقنا نموًّا جيدًا في إجمالي الأرباح للربع، وقفزة كبيرة في النمو بنسبة قاربت 300٪ في صافي ربح القطاع. ونتطلع إلى أن يستمر الأداء القوي لقطاع الموانئ عطفًا على نمو حجم الأعمال وتحسن الأسعار.