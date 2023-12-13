شاهد.. العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق برعاية الملك

وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثاني بفئة الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات (أ، ب ) وفئة الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات وفئة الأفراس عمر 10 سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة ( أ، ب ).