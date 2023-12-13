شاهد.. العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق برعاية الملك

انطلقت اليوم منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين.
ويشارك في هذه النسخة 296 رأساً تعود لـ 167 مالكاً يمثلون المملكة والكويت وقطر.
وشهد اليوم الافتتاحي تنافساً قوياً بين المهرات، حيث فازت في فئة المهرات عمر السنة المجموعة (أ) المهرة "ملاعبة الأسنة" لمالكتها نورة الرفاعي، فيما نالت المركز الثاني المهرة "لولوه رغوان" لمربط رغوان، وجاءت في المركز الثالث المهرة "ياسمينة الهنا" لمربط الهنا، وتوج الفائزين مدير عام المركز عبدالعزيز المقبل.
وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ب)، توج رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة "الواهو" بيتر جي بوند الفائزين، حيث حققت المركز الأول المهرة "اس اف نورا" لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة، وجاء المركز الثاني من نصيب "كاتارا بي كي" لمربط العرب، وجاء في المركز الثالث "حكاية وشم" لمربط الوشم".
وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ج) حصلت على المركز الأول المهرة "بشائر عذبة" للمالك ناصر القحطاني وحقق مربط العرض المركز الثاني عبر المهرة "صباح اي ار دي" والمركز الثالث للمهرة "دي رايه" لمربط الراجحية"، وتوج الفائزين رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي.
وفي منافسات المهرات عمر السنتين فئة (أ) حققت المهرة "لولوة الرفاع" لمربط الصياقل المركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة "ار بي اسمير الدا" لمربط الخشاب، وجاءت في المركز الثالث "اتش دي ترف" لمربط الهدد، فيما حققت المهرة "ليالي السيد" لمربط السيد المركز الأول في منافسات المهرات عمر السنتين فئة (ب)، وجاءت ثانياً المهرة "سلمى وابل" لمربط وابل، وحلت ثالثاً "أريج عذبة" للأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وتوج الفائزين مستشار وزير الزراعة علي عسيري.
وفي ختام منافسات اليوم الأول، مهرات أعمار ثلاث سنوات، حققت المهرة "دمشق السي" لمربط السيد المركز الأول، وجاءت ثانياً "رويال جايا" لمربط النو، وحلت ثالثاً "نجود نسما" لمربط نسما، وتوج الفائزين الأمير خالد بن ثنيان بن محمد.
وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثاني بفئة الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات (أ، ب ) وفئة الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات وفئة الأفراس عمر 10 سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة ( أ، ب ).