شاهد.. رياضة الهايكنج تجمع عشاق المغامرة على جبال الباحة

جذبت جبال منطقة الباحة بمناظرها الخلابة، وتضاريسها المميزة، وأجوائها الساحرة، آلاف السياح من داخل المملكة وخارجها، وخاصة جبل شدا الأعلى والأسفل عشاق رياضة الهايكنج سواءً من السعودية أو منطقة الخليج، إضافة إلى عشاق رياضات وألعاب أخرى أكثر إثارة ومغامرة ومتعة، مثل الطيران الشراعي وغيره، ليستمتع السابحون في فضاء تلك المنطقة بأروع أجواء ومناظر طبيعية خلابة.