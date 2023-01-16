شلالات و100 مزرعة ووادٍ يجري.. لوحات خلابة من "البرزة" لعشاق الشتاء

وتتميز "البرزة" التي تبعد مسافة 120 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من محافظة جدة؛ بموقعها الإستراتيجي، حيث اشتهرت قديماً كمركزٍ للبيع والشراء وذلك لقربها من مدينة مكة المكرّمة، كما أنّ سوقها القديم ودكاكينها الطينية، تأتي لتكون بمكانة ملتقىً للتجار، يتبادلون من خلاله تجارتهم وصفقاتهم الخاصة.