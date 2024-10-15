عن الاختناق المروري في الرياض.. "السليمان": الأزمة سببها مخالفات سائقين عند محاور ومخارج لا تجد معالجة ميدانية

ويرصد "السليمان" أهم أسباب أزمة مرور الرياض، ويقول: "المشكلة أن جزءًا كبيرًا من أسباب الأزمة المرورية سببه مخالفات مرورية عند محاور ومخارج ونقاط لا تجد معالجة ميدانية، مثال ذلك أن طريقًا رئيسيًا مثل طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض يختنق إلى مسافة كيلومترات؛ لأن سائقين يقتحمون المخرج المؤدي إلى طريق العروبة فيشكلون أكثر من مسار اقتحامي يعطل حركة الطريق الرئيسي ويصادر حقوق السائقين الملتزمين بمسار المخرج النظامية، ولو وجد رجل مرور عند نقطة المخرج أو مركبة أو كاميرا رصد للمقتحمين لانحلت مشكلة عظيمة بدلًا من تركيز الرقابة على مخارج ومداخل خدمة الطرق الدائرية، والتي تزيد أحيانًا من المشكلة بدلًا من حلها!".