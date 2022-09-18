مصرف الراجحي يرفع حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (الراجحي تكافل) الى 35%

وأضاف المقبل أن هذه الخطوة هي إحدى ركائز تنفيذ استراتيجية "مصرف المستقبل"، وستساهم في تحقيق شعار "ما بعد المصرفية" الذي أطلقه المصرف تزامنا مع إطلاق هويته الجديدة ليتجاوز كونه مصرفا يقوم على توفير المنتجات المصرفية الى منظومة مالية رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في قطاع التأمين والقطاع المالي والاستثماري معاً. الأمر الذي يعزز استمرار ريادة وتفوق المصرف في تقديم الحلول المالية للأفراد والشركات والجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية مما يسهم في استقرار وزيادة النمو في مجمل اعمال المصرف ونتائجه.