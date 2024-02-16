إمام المسجد النبوي: الصوم من أفضل القربات وأجلّ الطاعات وأعظم المثوبات

وذكر "البعيجان" أن الصوم هو عبادة الصابرين وزاد المتقين وذخر الفائزين، ويكفي أن الله قسم عمل ابن آدم إلى قسمين فجعل الصوم قسمًا مستقلًا إضافة إلى لنفسه، وجعل بقية أعماله قسمًا واحدًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".