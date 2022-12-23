شاهد.. هكذا وصفت مسنتان منطقة "بوليفارد وورلد": كأننا سافرنا إلى الخارج

وتُعد منطقة “بوليفارد وورلد” الحدث الترفيهي الأكبر في موسم الرياض 2022؛ إذ تمثل بمغامراتها المميزة وتشويقها اللامحدود رمزًا للترفيه، ومفخرة جديدة لموسم الرياض الذي جعل العالم بين يدي زواره حقيقة تتجاوز الخيال، وتجسر عالم الأحلام؛ إذ يتجول زوار “بوليفارد وورلد” بين ثقافات 10 حضارات، تمتاز كل واحدة منها بطابعها الخاص، بدءًا من التصميم، مرورًا بالأزياء، ثم المقاهي والمطاعم، وصولاً إلى عدد من التجارب والعادات التي تمثل روح البلدان وقيمها الخاصة التي تميزها عن غيرها من العالم.