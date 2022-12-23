شاهد.. هكذا وصفت مسنتان منطقة "بوليفارد وورلد": كأننا سافرنا إلى الخارج
تحدثت مسنتان بعفوية وتلقائية عن انطباعاتهما خلال زيارتهما منطقة “بوليفارد وورلد”، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022؛ إذ عبَّرتا عن إعجابهما الشديد بما شاهدتاه في المنطقة من فعاليات وتجارب وإمكانيات وتجهيزات متنوعة.
وفي هذا الإطار قالت إحداهما: "لم أتوقع المشاهد والمناظر التي رأيناها، وفوجئت بها، وشعرت وكأنني سافرت إلى تلك الدول في الخارج". بينما أكدت الأخرى أن ما شاهدته يجسد المجهود الجبار الذي بُذل في تنفيذ وتنظيم مثل هذه المنطقة الترفيهية الضخمة بأجنحتها وفعالياتها المبهرة وفوق الخيال؛ بما يعكس ترفيهنا الراقي جدًّا.
وتُعد منطقة “بوليفارد وورلد” الحدث الترفيهي الأكبر في موسم الرياض 2022؛ إذ تمثل بمغامراتها المميزة وتشويقها اللامحدود رمزًا للترفيه، ومفخرة جديدة لموسم الرياض الذي جعل العالم بين يدي زواره حقيقة تتجاوز الخيال، وتجسر عالم الأحلام؛ إذ يتجول زوار “بوليفارد وورلد” بين ثقافات 10 حضارات، تمتاز كل واحدة منها بطابعها الخاص، بدءًا من التصميم، مرورًا بالأزياء، ثم المقاهي والمطاعم، وصولاً إلى عدد من التجارب والعادات التي تمثل روح البلدان وقيمها الخاصة التي تميزها عن غيرها من العالم.
وتتيح “بوليفارد وورلد” لزوارها -إضافة إلى تجربة المناطق العالمية- خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، فضلا ًخيارات ترفيهية نوعية، مثل تجربة أكبر سفير في العالم، وقرية كومبات فيلدج، وسوبر هيرو، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة و”بوليفارد رياض سيتي”، بطول يصل إلى 1.2 كلم.