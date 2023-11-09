بيع صقرين بـ 161 ألف ريال في الليلة الـ 27 لمزاد نادي الصقور السعودي

شهدت الليلة الـ 27 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بيع صقرين بمبلغ 161 ألف ريال، وذلك في المزاد الذي نظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول "شاهين فرخ"، طرح شرق عرعر، واشترك في طرحه عشرة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.
بعدها عُرض الصقر الثاني "شاهين فرخ"، طرح الشعيبة، للطاروح علي الثعلبي، وبيع بـ 80 ألف ريال.
ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.