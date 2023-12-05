تدشين بوابة الامتثال لنظام المنافسة الإلكترونية "امتثال"

وأكّد رئيسُ مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم؛ أهميةَ الدور الذي تضطلع به الهيئة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلّة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطارٍ من العدالة والشفافية للسوق المحلية.