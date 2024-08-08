"هيئة الترفيه": أكثر من 16 مليون زائر للفعاليات في الربع الثاني من 2024

أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن وصول عدد زوار الفعاليات خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 16 مليون زائر، بارتفاع يقارب 130% عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الزوار 7 ملايين زائر.
وبلغ إجمالي التراخيص 1529 ترخيصًا، بارتفاع يُقَدر بـ7.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023؛ حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 1425 ترخيصًا.
وجاء العدد الأكبر من التراخيص في نشاط العروض الحية في المطاعم والمقاهي بـ523 ترخيصًا، تلاها الفعاليات الترفيهية بـ433 ترخيصًا، ثم العروض الترفيهية بـ322 ترخيصًا، و93 ترخيصًا للمدن الترفيهية، ومن ثم تنظيم وإدارة الحشود بـ60 ترخيصًا.
وفي تقريرها للربع الثاني أوضحت الهيئة عن وصول عدد الوجهات الترفيهية إلى 97 وجهة ترفيهية مرخصة في الربع الثاني.
وعلى صعيد الرقابة، حقق عدد الزيارات الميدانية لسنة 2024 قفزة بنسبة 301% مقارنة بالربع الثاني عام 2023؛ حيث كان عدد الزيارات 5200 زيارة؛ فيما وصل عدد الزيارات في الربع الثاني إلى 20.880 زيارة ميدانية خلال الربع الثاني عام 2024.
ويمكن للراغبين في إصدار التراخيص -على اختلاف أنواعها- الدخول على "بوابة الترفيه" التي تعمل على تسهيل الأعمال في تقديم الخدمات الترفيهية، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.
وتُصدر الهيئة رخصًا لكل من: المراكز الترفيهية، وتشغيل المرافق الترفيهية، وشهادات الاعتماد في بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، وإدارة وتطوير المواهب الفنية الترفيهية، وشهادة اعتماد في تنظيم وإدارة الحشود، وتصاريح الفعاليات الترفيهية، وتصاريح العروض الترفيهية، وتصاريح العروض الحية في المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تراخيص المدن الترفيهية.