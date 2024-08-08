"هيئة الترفيه": أكثر من 16 مليون زائر للفعاليات في الربع الثاني من 2024

وجاء العدد الأكبر من التراخيص في نشاط العروض الحية في المطاعم والمقاهي بـ523 ترخيصًا، تلاها الفعاليات الترفيهية بـ433 ترخيصًا، ثم العروض الترفيهية بـ322 ترخيصًا، و93 ترخيصًا للمدن الترفيهية، ومن ثم تنظيم وإدارة الحشود بـ60 ترخيصًا.