رصدت 5 مخالفات.. تنفيذ 677 جولة رقابية على المباني تحت الإنشاء بعيون الجواء بالقصيم

ونتج عن الجولة رصد 5 مخالفات، متمثلة في عدم تأمين حاويات نظافة، وأغطية مناهيل مكشوفة، وعدم نظافة الموقع العام، وعدم الالتزام بتسوير مواقع المباني قيد الإنشاء، كم بلغت عدد الرخص الإنشائية الصادرة 22 طلبًا؛ فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 24 شهادة، وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود البلدية الرامية إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع نسبة الامتثال.