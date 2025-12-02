الصومال: المملكة أول من استجاب لندائنا الإنساني وسارعت بإغاثة المتضررين

من جهته، ثمّن السفير أحمد المولد الجهود التي تبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُجسّد حرص القيادة الرشيدة على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات الإنسانية، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين المملكة وجمهورية الصومال الفيدرالية.