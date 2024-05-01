للمرة الثانية على التوالي.. اعتماد "ولادة الدمام" مستشفى صديقًا للطفل لمدة 5 سنوات

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام "أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي" من الحصول على شهادة اعتماد تطبيق معايير مبادرة "مستشفيات صديقة الطفل من وزارة الصحة لمدة 5 سنوات".
وأكّدت إدارة المستشفى أنّ برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية في الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة منح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام شهادة الاعتماد للمرة الثانية على التوالي، وهو أول مستشفى يحقّق المعاييرَ في هذا المجال في مستشفيات المنطقة الشرقية، والتي تطبّق معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن المستشفى يطبّق معايير الجودة التي تضمن تطوير مستوى الخدمة وفق أحدث طرق تقديم الخدمة التخصصية، لاسيما لتخصص الولادة والأطفال.
وبيّنت أن المستشفى صديق الطفل من خلال دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عبر تطبيق الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية في المستشفى والمتمثّلة في سياسة دعم الرضاعة الطبيعية في المستشفى وتقديم الرعاية خلال فترة الحمل، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية بالطرق الصحيحة.
وحثّ الأم على "المساكنة"؛ وهو البقاء معظم الوقت مع طفلها وتوعيتها بالطرق السليمة لاستخدام زجاجات الرضاعة، إضافة إلى تأهيل العاملين في مجال الصحة، وحثّ الأمهات على رعاية المولود بعد الولادة مباشرة، وحثّ الأم على عدم اللجوء للتغذية البديلة إلا في حال الضرورة، وكذلك مساعدة الأمهات لمعرفة علامات الجوع عند الأطفال وحاجتهم للرضاعة، وانتهاءً بتحويل الأمهات لمجموعات الدعم المجتمعي للأم عند مغادرة المستشفى.