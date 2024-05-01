للمرة الثانية على التوالي.. اعتماد "ولادة الدمام" مستشفى صديقًا للطفل لمدة 5 سنوات

وحثّ الأم على "المساكنة"؛ وهو البقاء معظم الوقت مع طفلها وتوعيتها بالطرق السليمة لاستخدام زجاجات الرضاعة، إضافة إلى تأهيل العاملين في مجال الصحة، وحثّ الأمهات على رعاية المولود بعد الولادة مباشرة، وحثّ الأم على عدم اللجوء للتغذية البديلة إلا في حال الضرورة، وكذلك مساعدة الأمهات لمعرفة علامات الجوع عند الأطفال وحاجتهم للرضاعة، وانتهاءً بتحويل الأمهات لمجموعات الدعم المجتمعي للأم عند مغادرة المستشفى.