مذكرة تعاون بين "بر جدة" ومركز نسما للتدريب لبناء قدرات المستفيدين وتعزيز فرصهم في سوق العمل

يُذكر أن الجمعية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة التي تساهم في تمكين مستفيديها من الأسر والأيتام، حيث تعمل على تحديد البرامج الملائمة لهم بعد دراسة حالاتهم، مع الحرص على مواصلة التطوير والتحسين وابتكار أساليب جديدة تساهم في تيسير وصول الخدمة وتحسين جودتها.