مذكرة تعاون بين "بر جدة" ومركز نسما للتدريب لبناء قدرات المستفيدين وتعزيز فرصهم في سوق العمل

وقعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع مركز نسما للتدريب يتم بمقتضاها تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لمستفيدي الجمعية بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم بما يساهم في رفع فرصهم الوظيفية في سوق العمل.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الجمعية الرئيس التنفيذي المهندس محي الدين حكمي، فيما مثّل مركز نسما للتدريب مشرفة التدريب والتطوير أ. حياة عبد العظيم فيصل.
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل الجهود التي تبذلها الجمعية لتدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين بما يعزز أهدافها التي تعكس جهودها في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وبما يساهم في تحسين جودة الحياة عبر الارتقاء بالأنماط المعيشية للمستفيدين.
تشمل مجالات التعاون: تقديم برامج تدريبية في مجالات مهارية، منها برنامج اللغة الإنجليزية للتأهيل الوظيفي وبرنامج المهارات الشخصية لسوق العمل، الى جانب التنسيق المشترك لتنظيم فعاليات تدريبية أو توعوية، وتقييم احتياجات المستفيدين التدريبية وتوجيههم بشكل مناسب.
يُذكر أن الجمعية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة التي تساهم في تمكين مستفيديها من الأسر والأيتام، حيث تعمل على تحديد البرامج الملائمة لهم بعد دراسة حالاتهم، مع الحرص على مواصلة التطوير والتحسين وابتكار أساليب جديدة تساهم في تيسير وصول الخدمة وتحسين جودتها.
وتسير الجمعية في هذا الاتجاه التفاعلي مستفيدة من شراكاتها المجتمعية وداعميها لتحقيق مستهدفاتها وفق معايير الجودة والتميز والحوكمة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي حددتها للقطاع غير الربحي.