"السعودية للقهوة" تطلق النسخة الثالثة من مسابقة محصول التميز السعودي

أطلقت الشركة السعودية للقهوة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، النسخة الثالثة من مسابقة "محصول التميز السعودي" (Gems of Saudi)، بالتعاون مع منظمة Alliance for Coffee Excellence (ACE)، وذلك بهدف تمكين المزارعين السعوديين، ورفع جودة البن المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لإنتاج البن المختص.
وتُعد المسابقة استمرارًا لنجاح نسختيها السابقتين، حيث أصبحت منصة وطنية للاحتفاء بأفضل مزارعي البن في مناطق جازان والباحة وعسير، وتشكل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الشركة السعودية للقهوة في تطوير منظومة البن السعودي من المزرعة إلى الكوب.
وتهدف المسابقة إلى الارتقاء بمعايير جودة البن والإنتاج الزراعي من خلال التدريب والتقييم الفني للمحاصيل، وتمكين المزارعين عبر إشراك خبراء عالميين من منظمة ACE في التحكيم والتذوق.
كما تسعى المبادرة إلى دعم التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية بمناطق زراعة البن، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، إلى جانب إبراز الهوية الثقافية للبن السعودي كجزء من التراث الوطني، وركيزة من ركائز الضيافة العربية الأصيلة.
وأكد المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة، خلدون طوقان، أن نسخة عام 2026 من المسابقة تُعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية لتعزيز جودة البن السعودي وتمكين المزارعين، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز حضور المملكة في خارطة القهوة المختصة.
وأشار طوقان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير صناعة القهوة محليًا، ورفع التنافسية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المناطق الجنوبية، بما يسهم في بناء صناعة وطنية ذات طابع عالمي.