"السعودية للقهوة" تطلق النسخة الثالثة من مسابقة محصول التميز السعودي

كما تسعى المبادرة إلى دعم التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية بمناطق زراعة البن، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، إلى جانب إبراز الهوية الثقافية للبن السعودي كجزء من التراث الوطني، وركيزة من ركائز الضيافة العربية الأصيلة.