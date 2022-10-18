برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

واطلع مجلس الوزراء إثر ذلك على فحوى المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول في الأيام الماضية، منها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد من جلالة ملك المملكة المغربية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد بفخامة رئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التشديد على موقف السعودية الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.