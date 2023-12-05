"فهد بن سلطان" يطلق جائزة تبوك للتطوع لعام 2023

أطلق أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بديوان الإمارة؛ جائزةَ تبوك للتطوع، بدءًا من العام الجاري.
وتشجّع الجائزة على العمل التطوعي، وتستهدف الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي، والفرق التطوعية والأفراد.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة "يوم التطوع السعودي والعالمي".
وقال أمير تبوك: "إنه يوم مبارك فيه، نجتمع على الخير والبر، وعلى شكر من تطوع وقام بأعمال خيرة لدينه ومجتمعه وبلاده، من النساء والرجال الذين عملوا طوال العام، وأنجزوا إنجازات مميزة".
وأضاف الأمير فهد بن سلطان: أن ذلك لم يتم من فراغ، بل بوصول المواطن السعودي الذي تربّى على أعمال الخير والبر، وهنا لا بد من شكر الآباء والأمهات الذين غرسوا في نفوس أبنائهم وبناتهم حبّ عمل الخير، والتطوع لعمل الخير.
وتابع قائلًا: "إن بلادكم هي بلاد الخير، وأنا في كل عام أردّد كلمةً لا أملّ من ترديدها؛ وهي: "إن المملكة العربية السعودية تفخر بأن تكون أكثر بلد في العالم يعمل على تقديم المعونة والمساعدة، ويعمل على العمل التطوعي في كل المجالات"، والحمد لله العمل التطوعي قد تقدم بدرجة كبيرة".
وواصل: نظرًا لهذا التطور وهذا الإنجاز العظيم، يسعدني أن أعلن عن جائزة تبوك للعمل التطوعي، بدءًا من هذا العام، وكل ذلك يتمّ تأسيًا وتمثّلًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، اللذين يحرصان على عمل الخير والعمل التطوعي والمتطوعين.
وفي الختام سأل أميرُ منطقة تبوك اللهَ العليّ القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.
عقب ذلك دشّن أميرُ تبوك معرضَ يوم التطوع السعودي والعالمي بتبوك 2023، والذي يهدف إلى إبراز دور العمل التطوعي في المنطقة، وتحقيق التعاون والتكامل في العمل التطوعي، وعقد الشراكات وتبادل الخبرات والمعارف، والتواصل بين قادة العمل التطوعي بالمنطقة، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية.
وكان الحفل الذي نظم بهذه المناسبة، قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد أمير تبوك والحضور عرضًا مرئيًّا عن جهود التطوع في المنطقة لعام 2023م.
عقب ذلك ألقت "طيف الشمري" كلمةً نيابة عن المتطوّعين والمتطوعات، ذكرت من خلالها أن عدد المتطوعين بمنطقة تبوك في عام 2023، بالتكرار وصل إلى "86017" متطوعًا ومتطوعة.
ونوهت "الشمري" إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير المنطقة.
وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة تبوك، الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة، سائلًا الله العلي القدير لهم دوامَ التوفيق والنجاح.
من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك "منيف هابس الحربي"، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك، على ما يحظى به العمل التطوعي من متابعة حثيثة واهتمام منه.
واستعرض "الحربي" إحصائية فرص التطوع بالمنطقة، خلال هذا العام، والتي جاءت بواقع 23 ألفًا وتسع فرص تطوعية، وساعات تطوعية بلغت "1532595" ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد الفرق التطوعية بالمنطقة أكثر من "157" فريقًا تطوعيًّا.