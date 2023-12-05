"فهد بن سلطان" يطلق جائزة تبوك للتطوع لعام 2023

وتابع قائلًا: "إن بلادكم هي بلاد الخير، وأنا في كل عام أردّد كلمةً لا أملّ من ترديدها؛ وهي: "إن المملكة العربية السعودية تفخر بأن تكون أكثر بلد في العالم يعمل على تقديم المعونة والمساعدة، ويعمل على العمل التطوعي في كل المجالات"، والحمد لله العمل التطوعي قد تقدم بدرجة كبيرة".