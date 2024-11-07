مزاد الربيع العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي 13 نوفمبر 2024

تتمیز ھذه الأرض بامتداد ضلعھا الجنوبي بطول 669.75 مترا على طریق الأمیر محمد بن سلمان، ومشروع المسار الریاضي أكبر منتزه طولي في العال ًم، بینما یمتد الضلعان الشمالي والشرقي على شوارع بعرض 36 مترآ، وبطول یتجاوز 800 متر لكل ضلع، مما یجعلھا فرصة استثنائیة أمام كبرى الشركات والمستثمرین، لتطویر نخبة من المخططات والمشاریع السكنیة والتجاریة، على امتداد أضخم المشاریع الكبرى في العاصمة الریاض، كما ترحب شركة المحافظ العقاریة بجمیع الاستفسارات من خلال التواصل على0536522241 - 0536422241