مزاد الربيع العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي 13 نوفمبر 2024

تقیم شركة المحافظ العقاریة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفیة "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفیذ، مزاد لبیع أرض في حي الربیع الواقعة على طریق الأمیر محمد بن سلمان، ومشروع المسار الریاضي بمساحة 603,281.60 م2 .
وذلك في مزاد الربیع یوم الأربعاء 11جمادى الأولى، الموافق 13 نوفمبر، الساعة الثامنة مساءً في معرض سیتي سكیب العالمي بمركز الریاض للمعارض والمؤتمرات في ملھم، الریاض.
یعرض المزاد العلني أرض تزھو بموقع مذھل على طریق الأمیر محمد بن سلمان ومشروع المسار الریاضي بمساحة 603,281.60 م2 في حي الربیع شمال العاصمة الریاض، یحیط بھا أبرز طرق ومعالم العاصمة الریاض، مثل طریق الملك عبدالعزیز، وطریق أبي بكر الصدیق، وطریق التخصصي، وطریق الدائري الشمالي، ومشروع البرج الریاضي، ومركز الملك عبدالله المالي، ومشروع المكعب
تتمیز ھذه الأرض بامتداد ضلعھا الجنوبي بطول 669.75 مترا على طریق الأمیر محمد بن سلمان، ومشروع المسار الریاضي أكبر منتزه طولي في العال ًم، بینما یمتد الضلعان الشمالي والشرقي على شوارع بعرض 36 مترآ، وبطول یتجاوز 800 متر لكل ضلع، مما یجعلھا فرصة استثنائیة أمام كبرى الشركات والمستثمرین، لتطویر نخبة من المخططات والمشاریع السكنیة والتجاریة، على امتداد أضخم المشاریع الكبرى في العاصمة الریاض، كما ترحب شركة المحافظ العقاریة بجمیع الاستفسارات من خلال التواصل على0536522241 - 0536422241