للاستفادة من الخبرات.. "الصناعة" تُطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية

وأوضحت الوزارة أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط؛ منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.