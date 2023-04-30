وصدرت التوجيهات.. إغلاق "عقبة شعار" بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم لأعمال الصيانة

صدرت التوجيهات، اليوم، ببدء إغلاق عقبة شعار لأعمال الصيانة، بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم، ويأتي هذا بعد تأخر عدة أيام على موعد الإغلاق الذي حددته هيئة الطرق.
وكانت الهيئة العامة للطرق قد أعلنت أنه ابتداءً من السادس من شهر شوال الجاري سيتم إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة.
وقالت الهيئة: الطرق البديلة للمركبات الصغيرة هي: "عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيد، عقبة الصماء، وعقبة برمه".
وأضافت: الإغلاق التام سيكون من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى 6 مساءً.
وأردفت الهيئة: أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل: "كشط وسفلتة، حواجز خرسانية، شرائح عاكسة، دهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق، مواقف طارئة".
وتابعت: أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.