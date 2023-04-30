وصدرت التوجيهات.. إغلاق "عقبة شعار" بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم لأعمال الصيانة

صدرت التوجيهات، اليوم، ببدء إغلاق عقبة شعار لأعمال الصيانة، بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم، ويأتي هذا بعد تأخر عدة أيام على موعد الإغلاق الذي حددته هيئة الطرق.