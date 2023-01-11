"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة تسعى للريادة العالمية في مختلف مجالات الطاقة

وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتوجه المملكة فيما يتعلق بالتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبينًا أن جميع محطات توليد الغاز ستكون مدعومة بتقنيات استخلاص الكربون، كما أن الهيدروجين النظيف هو محور لاستثمارنا، والمملكة تعمل على إنشاء أكبر مركز للهيدروجين النظيف في العالم في المملكة"، مبينًا أن هذه البرامج الطموحة ستجعل من المملكة وجهة للصناعة والطاقة النظيفة، بأثر كربوني محدود، عن طريق تمكين الشركات لتحقيق مستهدفاتها المستدامة، وتطوير سلاسل إمداداتها، لاسيما في قطاعات المعادن والتعدين والعناصر، وفي مجال المواد المستدامة الآخذ في التوسع، حيث نستغل مهاراتنا في المواد الكيميائية.