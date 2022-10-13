القاهرة.. "السديري" يسلّم جائزة الملك عبدالله للترجمة في دورتها العاشرة للفائزين

واستعرضَ أهدافَ جائزة الملكِ عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة التي تتمثل في كونها وسيلة لدعم انتقال المعلومات في مختلف المجالات، وجسراً للتواصل الثقافي بين الأمم، ووسيلة لتحقيق التواصل بين الشعوب، انطلاقاً من دور المملكة الداعم لبرامج الترجمة التي تعزِّز التواصل مع الثقافات والحضارات من خلال رؤية حضارية شاملة، لافتاً النظر إلى إطلاق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قبل 15 عاماً مشروعاً عالمياً للترجمة يُهدَفُ من خلاله إلى معالجة الإشكالية الحضارية والإنسانية التي تواجه العالم بسبب قصور الاستفادة من الحضارات كافة.