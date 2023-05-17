"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج أكثر من 55 كيلوجراماً من الكوكايين مخبأة في عدة منازل بجدة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط ترويج (55.2) كيلوجراماً من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم (11) مروجاً: مخالفان لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين و(5) وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.