"سمننا في دقيقنا".. قراءة في حملة "أنت المحتوى المحلي" واكتفاء المملكة ذاتياً

كما يسهم دعم المحتوى المحلي في توفير الوظائف للجنسين، فلا يمكن بناء اقتصاد صلب دون دعم للشركات الوطنية؛ حيث لعبت الدولة دوراً واضحاً في مسار المشتريات الحكومية وعدم الشراء من المنتجات المستوردة تشجيعاً للتاجر المحلي، وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعطاء الأفضلية للمنتج المحلي للشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%؜) من رأس المال.