اختتام معرض "تأهّب للتوظيف" في الكلية الرقمية للبنات بالرياض

استضافت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، معرض "تأهّب للتوظيف"، الذي اشتمل على عدد من الأركان المتخصصة، من بينها ركن المشاريع التقنية الريادية الذي استعرض 21 ابتكارًا نفذتها متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات والمتدربون بالكلية التقنية للبنين بالرياض.