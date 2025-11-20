اختتام معرض "تأهّب للتوظيف" في الكلية الرقمية للبنات بالرياض

استضافت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، معرض "تأهّب للتوظيف"، الذي اشتمل على عدد من الأركان المتخصصة، من بينها ركن المشاريع التقنية الريادية الذي استعرض 21 ابتكارًا نفذتها متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات والمتدربون بالكلية التقنية للبنين بالرياض.
وتضمن المعرض ركن الشركات، والمقابلات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والإرشاد المهني، إضافة إلى مجموعة من الدورات والورش التدريبية الهادفة إلى رفع جاهزية الخريجات وتمكينهن من الارتباط بسوق العمل.
وتأتي استضافة الكلية لهذا المعرض ضمن جهودها في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تنمية مهارات الخريجات، وتوفير الفرص النوعية التي تعزّز مشاركتهن في سوق العمل.