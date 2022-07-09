وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج.. ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة

وفي تناسق وسهولة قام ضيوف الرحمن برمي الجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.