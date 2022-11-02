رواشين المنطقة التاريخية بجدة.. طراز معماري تقليدي يُعيد عبق الماضي

وتتميّز الرواشين بأنها ذات أنواع مختلفة، وذلك بحسب المهتمين بتراث المنطقة التاريخية بجدة، منها: "المسمط" وهو عبارة عن بروز بسيط عن الجدار على هيئة صندوق يمتد عادة من الطابق العلوي للمنزل حتى قاعدته أو أساساته في الدور الأرضي، و"البارز" الذي يتميز عن سابقه بأنه أكثر تنميقًا وإتقانًا، وعادة ما يتم وضعه فوق مدخل المنزل، وتظهر فيه المقرنصات المتدلية والدعائم والكوابل المزخرفة، ومنها "روشان مع بلكونة" الذي يتكون من وحدات منفردة توزع ضمن الإطار العام للشكل المميز لواجهة المنزل.