وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء جزر سليمان

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.