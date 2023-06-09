وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء جزر سليمان

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جزر سليمان السيد مناسيه سوقافاري، والوفد المرافق له.
ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كومنولث أستراليا والغير المقيم المعيّن لدى جزر سليمان سلطان بن فهد بن خزيم.