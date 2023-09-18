أداء استثنائي.. ما معدل نمو الأنشطة غير النفطية بالمملكة خلال الربع الثاني من 2023؟

تواصل "رؤية 2030" تحقيق الإنجازات من خلال تطبيق برامجها المهمة؛ مثل: برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج جودة الحياة، وتظهر مؤشرات أداء البرامج تحقيق "رؤية 2030" لمستهدفاتها في الربع الثاني من عام 2023.
فعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ ارتفع الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2023، بنسبة 1.2٪ مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ولكن اللافت في هذا الارتفاع أن الأنشطة غير النفطية استمرت في أدائها الاستثنائي، وحققت خلال الربع الثاني نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022، كما حقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وعلى التوازي، حققت بقية البرامج نتائج مهمة خلال الربع الثاني من 2023، وقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في العاشر من سبتمبر الجاري، أشاد فيه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لـ"رؤية السعودية 2030"، وبيّن أن استمرار إصلاحات الرؤية يمثل تقدمًا في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد؛ لتقليل اعتمادها على النفط، وتوقّع الصندوق استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023.
ولفت الصندوق إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، بعد انخفاضها إلى 8%، وأثنى الصندوق على بلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% من 18% في 2017م، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن "رؤية السعودية 2030".