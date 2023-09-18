أداء استثنائي.. ما معدل نمو الأنشطة غير النفطية بالمملكة خلال الربع الثاني من 2023؟

فعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ ارتفع الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2023، بنسبة 1.2٪ مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ولكن اللافت في هذا الارتفاع أن الأنشطة غير النفطية استمرت في أدائها الاستثنائي، وحققت خلال الربع الثاني نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022، كما حقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.