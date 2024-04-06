"الحصيني" مبشرًا: "الممطرة الـ12" بدأت عصرًا بالقصيم وشمال الرياض

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة الثانية عشرة بدأت عبر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من القصيم وشمال الرياض.
وأوضح الحصيني قائلًا: اللهم أغثنا، نستغفر الله ونتوب إليه، بداية الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام 1445هـ السحب الرعدية الممطرة الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت 27 رمضان على أجزاء من القصيم وبعض محافظات الرياض الشمالية وشرق الطائف وشمال منطقة حائل ومنطقة عسير.
وفي وقت سابق اليوم قال الحصيني: من المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى صباح الأحد 28 رمضان، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية.
وأشار "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى رياح وارتفاع في الحرارة.