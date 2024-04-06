"الحصيني" مبشرًا: "الممطرة الـ12" بدأت عصرًا بالقصيم وشمال الرياض

وفي وقت سابق اليوم قال الحصيني: من المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى صباح الأحد 28 رمضان، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية.