وزير الشؤون الدينية في بنجلاديش: "طريق مكة" سهّلت أداء المناسك بأمن وسلامة

وتهدف المبادرة، إحدى مبادرات "وزارة الداخلية"، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.