المذنب.. عملية جراحية تنهي معاناة مريض مع متلازمة توقّف التنفس أثناء النوم

تمكّن أطباء في مستشفى المذنب العام خلال عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصفًا وضع حدٍ لمعاناة مريض من متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، والتي لها مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن المريض وهو بالعقد الثالث من العمر حضر إلى المستشفى يعاني من تكرار حالة توقف التنفس أثناء النوم وشخير حاد، مع ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى أنه يشكو من صداع مزمن انعكس سلبيًا على أدائه وعمله الوظيفي.
وبيّن الفريق الطبي أن المريض خضع لعدد من الفحوصات الطبية وأجريت له التحاليل اللازمة والتي كشفت أن الحالة التي يعاني منها المريض تدعى" متلازمة توقف التنفس أثناء النوم"، فقرر أطباء جراحة الأنف الأذن والحنجرة إجراء عمل جراحي.
وأشار إلى أنه تم خلال العملية الجراحية استئصال أجزاء من سقف الحلق، استئصال اللوزتين، بالإضافة إلى استئصال كامل للأنسجة الزائدة في الحلق.
وأكد أن ضربات القلب عادت للمريض بشكل منتظم، كما عاد ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، وأسفرت العلمية الناجحة عن انتهاء نوبات توقف التنفس أثناء النوم، وعاد المريض إلى حياته الاعتيادية دون أي مضاعفات تذكر وأصبح ينام بشكل طبيعي بعد تجاوز خطر المتلازمة.
يُذكر أن عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى المذنب خلال الربع الثاني من هذا العام 2023م بلغت 283 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات طارئة وروتينية، إضافة إلى عمليات جراحة اليوم الواحد.