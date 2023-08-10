المذنب.. عملية جراحية تنهي معاناة مريض مع متلازمة توقّف التنفس أثناء النوم

وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن المريض وهو بالعقد الثالث من العمر حضر إلى المستشفى يعاني من تكرار حالة توقف التنفس أثناء النوم وشخير حاد، مع ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى أنه يشكو من صداع مزمن انعكس سلبيًا على أدائه وعمله الوظيفي.