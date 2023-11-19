أمير المدينة يدشن 35 مشروعًا تعليميًا ضمن مُبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة"

يُذكر أن مبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة" تأتي بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير المباني في المدينة المنورة، وتهدف إلى تجويد البيئة المدرسية، من خلال الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة بمبانٍ ومشروعات تعليمية حكومية، واستثمار المباني التعليمية؛ بما يحقق جودة التعليم من خلال توفير 60 مشروعًا مدرسيًا حكوميًا، تضم 1668 فصلاً دراسيًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف طالب وطالبة، وتهيئة المواقع المناسبة لهم لطلب العلم والمعرفة وفتح آفاق معرفية عديدة.