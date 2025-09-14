تعليم الطائف يستعرض خطة الانضباط المدرسي ويشيد بتعاون الأسر والمجتمع

إلى جانب استعراض آليات تعزيز الانضباط المدرسي بما يوفّر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، تدعم انتظام العملية التعليمية وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي. وأوضح الغامدي أن استمرارية العمل التكاملي بين الإدارات واللجان تمثل ركيزة لتحقيق التميز ودعم التحول المؤسسي، من خلال متابعة انتظام الحضور اليومي للطلاب، ورصد نسب الغياب والتأخر بشكل دوري، وتفعيل السياسات التنظيمية للانضباط وتحليل بياناتها لاستخلاص مؤشرات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات داعمة. كما دعا إلى تعزيز المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة في المدارس بما يرفع مستوى الالتزام، وربط تقارير الزيارات الإشرافية والتقويمية بخطط تحسين الانضباط المدرسي.