تعليم الطائف يستعرض خطة الانضباط المدرسي ويشيد بتعاون الأسر والمجتمع
ترأّس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الالتزام والانضباط المدرسي، وذلك لمتابعة خطة الإدارة في تطبيق الانضباط ومناقشة سُبل تجويد الأداء وتحسين المخرجات التعليمية.
وأكد الدكتور الغامدي أن العام الدراسي الحالي سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بعزيمة وطموح لبناء جيل واعٍ ومتمكّن يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.
وأضاف أهمية توحيد الجهود والتعاميم المتعلقة بإجراءات الانضباط المدرسي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع، لترسيخ قيمة الانضباط كسلوك تربوي مستدام.
وأشاد الغامدي بالدور المحوري للمدرسة في غرس القيم الإيجابية وتوجيه المجتمع نحوها، مثمّنًا الجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والإدارية في تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، تُسهم في تحقيق مستهدفات وزارة التعليم ومؤشراتها.
كما ناقش الاجتماع تقارير عدة، شملت:
الجولات التفقدية،
الأداء التعليمي،
الموارد البشرية،
الأمن والسلامة،
إلى جانب استعراض آليات تعزيز الانضباط المدرسي بما يوفّر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، تدعم انتظام العملية التعليمية وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي. وأوضح الغامدي أن استمرارية العمل التكاملي بين الإدارات واللجان تمثل ركيزة لتحقيق التميز ودعم التحول المؤسسي، من خلال متابعة انتظام الحضور اليومي للطلاب، ورصد نسب الغياب والتأخر بشكل دوري، وتفعيل السياسات التنظيمية للانضباط وتحليل بياناتها لاستخلاص مؤشرات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات داعمة. كما دعا إلى تعزيز المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة في المدارس بما يرفع مستوى الالتزام، وربط تقارير الزيارات الإشرافية والتقويمية بخطط تحسين الانضباط المدرسي.
واختتم الغامدي الاجتماع بالتأكيد على تقدير جهود الإدارات والأقسام، مشيدًا بدورهم في صناعة أثر إيجابي ينعكس على تحسين نواتج التعلم، ومثمنًا تعاون أولياء الأمور مع المدارس، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.